animedigitalnetwork.fr nous proposent de découvrir en simulcast, la série,. L'anime est l’adaptation du manga de Kohei Horikoshi réalisé parKenji Nagasaki (Gundam Build Fighters, No. 6) et produitpar le studio Bones. L'anime sortira à partir du 01 avril 2017 au Japon et en France.Histoire :Dans une société où 80 % de la population possède des super-pouvoirs nommés "Alters", Izuku Midoriya, élève en troisième au collège Oridera, en est dépourvu. Ses pouvoirs ne se sont pas manifestés, et ne le feront probablement jamais. L'an prochain, il doit entrer au lycée. Et bien qu'il n'ait aucun Alter, il vise le lycée Yuei, une académie réputée qui a formé les plus grands super-héros...