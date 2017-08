Attendu pour le 31 Août prochain, Life Is Strange Before The Storm se voit recevoir depuis peu les premiers retours presses et joueurs dont celui de Carole Quintaine et Julien Chièze présent ci-dessous ...



Life Is Strange est un jeu orienté comme "film interactif" en vue subjective et sous format épisodique,nous incarnons Max Caufield une étudiante en photographie qui dispose de la faculté de remonter le temps, ce qui lui sera indispensable pour enquêter sur la disparition d'une des étudiantes de son école... Before The Storm sera la préquelle du premier et contrairement au précédent il disposera de 3 épisodes au lieu de 5, d'après diverses preview il semble manquer de fraîcheur et de frustration notamment due l'absence de certains éléments présents dans le premier épisode à première vue mais devrait combler les fans de la licence en se replongeant à nouveau Arcadia Bay .











Et vous, avez-vous déjà joué à Life Is Strange ? si oui l'avez-vous aimé et attendez-vous ce second épisode ?



(comme vous pouvez voir, j'ai crée un groupe exprès pour les détracteurs qui ne voulaient pas cliquer et tomber sur leur vidéo... )