Alors que Bordeaux s'est fait surprendre en Hongris et n'est déjà plus européen, l'OM passe l'obstacle Ostende sans encombre. Un match pas fou, même s'il y a eu de bonnes choses en première mi-temps. Mais le sentiment du devoir accompli avec ce match nul 0-0 sans stress. Une bonne préparation en vue du match de dimanche contre Dijon en championnat. Où il ne pourra donc pas avoir l'excuse de la fatigue après une grosse débauche d'énergie quelques jours plus tôt...En prévision ou pas de ce premier match justement, Rudi Garcia donne sa chance à Lucas Ocampos et Tomas Hubocan à la place d'Evra et Thauvin, les deux premiers à avoir laissé leur place à l'aller. A l'image des deux nouveaux titulaires, l'OM fait une entame de match sérieuse, faisant tout pour s'éviter une enflammade adverse. Reste qu'à la pause, le suspense survit, car Ocampos d'un tacle à bout portant sur un caviar de Germain, puis Maxime Lopez, servi suite à une percée coquine de Payet, trouvent le poteau gauche de Proto, le gardien belge. Valère Germain fait également chauffer les gants de l'ancien international suite à une séquence où les Olympiens ont enchaîné près de 20 passes. Il y a du jeu, de la possession pour les Phocéens.Mais ce n'est plus la même en seconde. Avec des relances de Rolando toutes ratées derrière, l'OM n'arrive plus à jouer. Mandanda doit même sortir de grosses parades pour maintenir sa cage inviolée. Tout d'abord sur une tête à bout portant qu'il sort du pied, puis sur une envolée côté opposé. L'OM a bien quelques balles de contre, mais Payet frappe sur le goal ou envoie un coup franc bien placé trop au-dessus. Il y a plus gênant, avec un Sertic qui déboule au second idéalement placé mais qui se prend les pieds dans le tapis une fois en position de tir. Le Croate était de toute façon rentré à l'heure de jeu pour sécuriser le milieu de terrain. Comme la situation n'évoluera pas, il fera rentrer Doria dans les dernières minutes pour s'éviter tout stress, même si du coup, les Belges ont eu tout loisir d'attaquer sur la fin. En même temps, il faut bien s'entraîner à toutes les phases de jeu si c'est à ça que ça sert...Voici les adversaires potentiels de l'OM pour les barrages :