La première impression sur la prochaine série de J.G. Quintel est qu'elle n'est certainement pas faite pour les enfants !La chaine américaine TBS (qui appartient aussi à Turner/Warner Bros comme Cartoon Network) a mit en ligne un teaser sur cette nouvelle série, montrant un dessin animé avec des thèmes bien différents de ce que l'ont pouvait voir dans Regular Show."Close Enough" suivra un groupe d'amis qui se rapproche de la trentaine, en plus beaucoup de fans du "Regular Show" qui ont suivit la série depuis son début en 2010 jusqu’à sa conclusion au début de cette année (pour la diffusion US) ont maintenant cette age.La série n'a pas encore de date de diffusion, mais devrait apparaître dans la nouvelle case horaire prévu pour l'animation pour adultes prévue sur TBS l'an prochain.