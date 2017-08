Décidément, c'est la fête du Shoot'em Up en ce moment et les annonces ne cessent de se multiplier. En effet, l'éditeur Zerodiv vient d'annoncer des versions Switch de deux titres Arcade du légendaire développeur Psikyo , a savoir Strikers 1945 et Gunbarich , deux Shoot'em Up sortis respectivement en 1995 pour le premier et en 2001 pour le second.



Les deux jeux sont d'ailleurs déjà disponibles au pays du soleil levant sur Switch via l'eShop au tarif hyper réduit de 500¥ chacun au lieu de 864¥, en précisant toutefois que Gunbarich est également disponible en Australie, qui rappelons-le fait partie de la zone Europe. De plus, une page du site Nintendo.com confirme que Strikers 1945 sortira le 3 août en Amérique du Nord. Il est donc fortement probable que ces deux titres seront disponible ailleurs qu'au Japon à partir du 3 août.



Voici pour finir un peu de gameplay pour ces deux titres :



Trailer de Strikers 1945 :







Trailer de Gunbarich :