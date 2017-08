Critiques

Lire la critique de La Planète des Singes : Suprématie

Avec Baby Driver, le dernier opus de la trilogie reboot de La Planète des Singes par Matt Reeves était LE film que j’attendais le plus cet été. J’ai adoré le précédent opus et beaucoup aimé le premier. Alors forcément, j’avais pas mal d’attentes sur cet ultime épisode, intitulé Suprématie par chez nous.Du coup, sommes nous devant une belle fin de trilogie ou est-ce que le virus Spider-Man 3 a déteint par on ne sait quel miracle sur cette saga qui nous offre une fin en queue de poisson ?Il est temps de répondre avec la critique de La Planète des Singes : Suprématie !