Un petit tour d'horizon des jeux qu'on a surement raté lors de la période d'activité de la DreamcastSortis uniquement au Japon, c'est un portage direct de la version Naomi en version Deluxe. On la surtout connus en occcident grâce a la version PS2C'est une exclusivité console (jamais sortis en arcade). il a était adapté plus tard sur PS2 sous le nom de Sega Bass Fishing Duel. Uniquement sortis au Japon et en Amérique du nord.Portage de la version Naomi, uniquement sortis au Japon et en Amérique du nord.Jamais sortis du Japon, sortirons sur d'autres support :- Under Defeat (PS3/Xbox 360)- Trizeal (PS2 au Japon)- Radilgy (PS2, Gamecube au Japon)Uniquement sortis au Japon et en Amérique du nord.Exclusivité InternetExclusivité japonaiseExclusivité japonaiseUne collection Capcom avec mode online exclusif au JaponExclusivité japonaise sauf pour la version PS2 qui a eu droit a une version US