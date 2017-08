Les jeux d'arcade formant l'ossature lourde du pack, j'ai fait en sorte qu'à chaque sélection d'un jeu, il y est le choix de sélectionné le jeu d'origine ou le portage console.Ça évite d'avoir pour un même jeu plusieurs images et vidéos. gain de place et aucune perte de temps a chercher le jeu.C'est dans un but évident de satisfaire autant les joueurs consoles qui jouent dans leur salon, profitant des contenus supplémentaire que les fanas des versions arcade qui souhaiterais mettre ce pack dans une borne.Je vous dis pas les journées de travail que ca m'a pris, ma femme veut littéralement me tuer