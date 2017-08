C'est la fête du Shmup sur PlayStation 4 en ce moment. En effet, le dernier numéro du Weekly Famitsu vient d'annoncer aujourd'hui le troisième titre du line-up de M2 et faisant partie de la gamme M2ShotTriggers. Il s'agit de Sorcer Striker (nommé au Japon Mahou Daisakusen ) et qui fut sorti en 1993 en Arcade par le biais de Raizing . Ce portage HD ressortira comme tous les autres titres de la gamme M2ShotTriggers uniquement sur PlayStation 4 dès cet automne au Japon.



Dans un passé pas si lointain, la PlayStation 4 s'était déjà vu offrir par M2 plusieurs jeux de la gamme M2ShotTriggers comme Battle Garegga Rev.2016 et le Shoot'em Up disco de Cave , le fameux Dangun Feveron . Enfin, on signalera également que M2 à également un autre Shoot'em Up de prévu sur PlayStation 4, il s'agit de Ketsui : Kizuna Jigoku Tachi .