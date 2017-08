Voila une bonne nouvelles pour les fans de Shoot'em Up et ceux jouant en import. Raiden V : Director's Cut se dote enfin d'une de sortie officielle au Japon, du moins dans sa version PlayStation 4, vu que la version Steam ne sortira pas là-bas.



Tandis que UFO Interactive , l'éditeur de la version occidentale doit annoncer une date pour l'occident, la date du 19 septembre est listée par divers détaillants Américains comme Amazon et GameFly. Pour rappel, le jeu est prévu pour sortir en Amérique du Nord, en Europe, au Japon et en Asia. La version Steam quand a elle sortira partout, sauf au Japon.



Voici un résumé fourni par UFO Interactive , qui est le même que la dernière fois :

[quote]* Graphismes Extrêmes - Raiden V : Director's Cut dispose d'une prise en charge complète du 1080p, histoire de bien mettre en valeur toutes les explosions, les attaques avec les missiles et la mort des boss explosant sur la terre et ce sur votre TV HD ou votre Moniteur.



* HUD à trois vues - Raiden V : Director's Cut atteint de nouveaux niveaux pour ce qui est de l'action frénétique et vous pourrez changer le statut du jeu en temps réel, mais également les commandes du centre de données, tout en jouant et en recevant diverses données de vos actions.



* Multijoueur - Pour la première fois dans cet épisode, vous zurez la possibilité de jouer en co-op en Local, a deux joueurs donc.



* Cheer Attaque - Il s'agit d'une puissante attaque spéciale destinée à vos armes secondaires. Mais celle-ci ne dure que quelques secondes, donc il faudra faire en sorte de ne pas louper votre cible.



* Scénario avec une narration complète - Qui a le temps de lire !



* Nouveaux vaisseaux - Il y a trois nouveaux vaisseaux avec chacun leurs différentes forced et bien évidemment un armement unique.



* Barre de vie - Surveillez la santé de votre vaisseau si vous souhaitez réellement atteindre votre destination finale.



* PS4 Édition Limitée - Il y aura en bonus un CD exclusif de 22 pistes de l'OST du jeu.

De plus, quelques images sont de la partie :

