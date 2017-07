C'est une rencontre étrange à laquelle les quelques 6000 spectateurs venus au Stade Louis-Michel ont assistée, ce dimanche soir. L'avant-match de ce Montpellier-Lyon, pollué par une histoire d'hommage à Louis Nicollin que le club héraultais n'a pas voulu effectuer, préférant attendre la réception de Caen à la Mosson la semaine prochaine pour honorer son président défunt, était déjà particulier. Son déroulement l'était tout autant.



Ayant décidé de prendre ce match amical très au sérieux, l'arbitre Karim Abed a expulsé Jérémy Morel dès la 25e minute, pour une faute sur Giovanni Sio, qui filait seul au but. Une décision prise avec l'appui de la vidéo et dans une incompréhension générale. Dix minutes plus tard, la vidéo a encore joué son rôle, incitant Abed à revenir sur sa décision d'accorder un pénalty, suite à une faute de Fekir sur Sio (encore lui), puisque le ballon était sorti en six mètres quelques secondes plus tôt (35e). Plutôt dominateurs, du fait de leur supériorité numérique, les Montpelliérains ont finalement ouvert le score juste avant la mi-temps, sur un contre mené par Ikoné et conclu par Sio (décidément), bien servi par Bérigaud (45+1).



On s'attendait alors à voir les hommes de Der Zakarian dérouler dans le second acte. Mais comme ce match était dénué de toute logique, ce sont bien les Lyonnais qui ont pris les choses en mains. Les entrées en jeu de Diakhaby, Tete et Cornet à la pause ont rééquilibré la formation de Bruno Genesio, qui a rapidement pris le contrôle du jeu, bien aidée par des Pailladins assez passifs.



Une passivité symbolisé par le but de Nabil Fekir, qui a passé en revue toute la défense adverse avant d'ajuster Lecomte du gauche (60e). Une égalisation qui n'avait donc rien de surprenant et il aurait même été normal de voir les Gones prendre l'avantage seulement deux minutes plus tard, si la frappe de Cornet n'avait pas été repoussée par Lecomte sur son poteau (62e). La dernière demi-heure ne fut qu'un festival de longs dégagements, passes manquées et autres duels plus ou moins licites. Montpelliérains comme Lyonnais ont une semaine pour peaufiner leurs derniers réglages, avant la reprise de la Ligue 1.



LES COMPOS DE DÉPART



MHSC : Lecomte - Mukiele, Mendes, Congré, Roussillon - Skhiri (C), Lasne - Mbenza, Bérigaud, Ikoné - Sio.



OL : Lopes - Rafael, Marcelo (C), Morel, Marçal - Darder, Tousart - Traoré, Fekir, Memphis - Mariano.