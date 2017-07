Dès l'entame de la rencontre, Monaco imposait un pressing qui perturbait les Parisiens. L'ASM pensait même ouvrir le score rapidement mais Mbappé se voyait refuser logiquement un but pour une position de hors-jeu. Derrière, Alves s'offrait la première occasion parisienne sur un tir repoussé en deux temps par Subasic. Ensuite, Paris avait la maîtrise du ballon mais la défense monégasque veillait au grain.Finalement, les Parisiens se montraient assez décevants en se contentant de trop faire tourner le ballon. Et alors que l'ASM ne voyait plus trop le cuir, sans être réellement inquiétée, Sidibé concluait un contre rapide d'un ballon piqué au-dessus d'Areola pour donner l'avantage au champion de France (1-0, 30e) ! Le PSG n'arrivait pas à hausser le rythme dans le dernier quart d'heure et le score ne bougeait pas jusqu'au retour aux vestiaires.Si Falcao s'offrait une opportunité de la tête dès la reprise de la seconde période, le PSG égalisait finalement sur un coup franc splendide de Daniel Alves (1-1, 50e). Son premier but pour son premier match officiel sous les couleurs parisiennes ! Paris était revenu avec de meilleures intentions et Alves s'illustrait encore sur un centre parfait pour la tête victorieuse de Rabiot (1-2, 63e). L'ancien Turinois est déjà décisif !Derrière, Monaco n'avait pas les capacités physiques pour accélérer et Mbappé, discret après la pause, sortait tête basse lors de son remplacement par Carrillo. L'Argentin aurait d'ailleurs pu égaliser pour Monaco sur un corner mais sa tête était bien repoussée par Areola. Paris conservait son avantage pour décrocher un cinquième Trophée des Champions consécutif. Tout n'a pas été parfait, loin de là, mais Paris prend déjà un petit avantage psychologique avant de lancer son championnat.