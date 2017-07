122 Likes Likers

title : Il faut avoir le sens de l'humour ou sinon il faut partir à la nage !!

screen name : jeanjean

official website : http://www.afp.com/

creator : goldmen33

creation date : 05/05/2013

last update : 07/30/2017

description : Le seul et unique groupe sur la drôlerie et l'absurde de notre temps enfin sur Gamekyo le magnifique!! J'invite tous les membres à venir dans ce groupe et pourquoi pas faire un article de temps en temps pour essayer de divertir un peu notre site préféré et tous ses membres les plus fidèles!! -La seule chose que je demanderais aux rédacteurs d'article, c'est de commencer leurs articles par "...il faut partir à nage!!" la marque de fabrique de ce groupe !! :D- Donc j'espère que ce groupe grandira dans le bon sens et ensemble allons essayer de vous de nous faire marrer entre 2 batailles Nex Gen !! :P Bazinga. 1er article 10/11/12

articles : 267

visites since opening : 698007

subscribers : 173