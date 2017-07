Bon j'ai pas mal avancé malgré que j'ai pas encore entamé la partie Mame (la plus CHIANTE) mais du coup j'ai finalisé les systèmes suivant :



- CPS 1/2/3

- SNK Neo Geo AES/MVS

- Sega Naomi 1/2

- Sammy Atomiswave

- Sega Hikaru

- Sega Model 1/2/3

- Sega Triforce

- Taito Type X



Pour les consoles c'est encore en cours de finalisation et je suis en train de continuer le pack Megadrive. Petit dilemme car la majorité sont des jeux exclusif a la console et jamais sortis en arcade. Mais étant donné que c'est compatible au stick et que certains genres (shoot'em up, run'n gun) sont issue des salles d'arcade, je me dis pourquoi pas.



Vous en pensez quoi ?