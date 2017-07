Critiques

Aaaaahhhhh … Ce bon vieux Luc Besson. Besson Besson Besson. On peut admirer ou détester l’homme, il laisse très peu de place à l’indifférence. Surtout sur la toile où tout part dans des proportions bibliques pour un rien. Forcément, cela créé une certaine attente quant à la sortie d’un de ses films. Encore plus dans notre cas présent. Luc Besson était attendu au tournant après l’énorme succès au box-office qu’a été Lucy (dont je ne suis pas du tout fan) et le fait qu’il s’agisse de l’adaptation d’une bande-dessinée culte aux yeux de beaucoup de personnes ayant eu une énorme influence sur le monde de la science-fiction que l’on peut voir encore aujourd’hui.Les fans de Besson y voient un espoir d’avoir un nouveau Le 5ème élément. Pour ma part j’avais plutôt une crainte d’avoir un nouveau Jupiter Ascending.Mais nous y sommes maintenant, Valerian et Laureline … Euh pardon, Valerian et la Cité des mille planètes est dans nos salles de cinéma françaises. C’est l’occasion d’enfin voir nos craintes ou espérances être confirmées / déçues.