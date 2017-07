Autre

Salut, j'ai reçu ce matin mes 3 vinyles), je les avais pris surlorsquenous en avait parlé et c'est arrivé très rapidement.Je vous propose donc un petit aperçu en images de chaque vinyle et de son contenu. Chaque vinyles est double face et il y a 2 vinyles par jeux (Face A, B, C et enfin D).Concernant mon avis sur ces vinyles, le packaging est plutôt bon car il reprend les affiches originales de chaque jeu, à l'intérieur, les artworks sont magnifiques. Je ne suis par contre pas trop fan des couleurs des vinyles de(bleu clair) et(rouge), j'aurais préféré qu'ils soient tous en noir ou alors comme ceux deen gris.Pour ce qui est des sélections de musique, les vinylesproposent même des musiques duen revanche, les vinyles deet, ne proposent aucune musique des DLC de ces 2 jeux (dommage...).Si vous êtes intéressés par ces vinyles, ils sont tous disponible au même prix (~35$ par vinyle) mais je vous conseil d'attendre car ils sortiront en France dans un super coffret limité et au lieu d'en avoir 6 au total pour les 3 jeux, on en aura visiblement 9 donc peut-être qu'il y aura plus de musiques chez nous (Louez le soleil pour qu'ils ajoutent les musiques des DLC de DSII et DSIII). Infos sur le coffret ici : http://www.gamekyo.com/group_article46596.html Bonus : La lois de la causalité a encore frappé, je ne sais pas si c'est mon frère qui demandé ça (c'est lui qui m'a fait la commande) ou si c'est l'expéditeur qui a sentit que j'étais un fanboy mais sur l'étiquette d'envoi du colis, j'ai eu le droit à ce message