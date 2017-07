Dragon Quest

Je l'avoue, le titre de l'article est légèrement provocateur, mais sachez qu'aujourd'hui-même, le PlayStation Blog Japonais à posté une petite vidéo de quatre minutes de la version PlayStation 4 de Dragon Quest XI : In Search of Departed Time , se permettant même le luxe de troller un peu en y jouant sur PS Vita via la fameuse fonctionnalité qu'est le Remote Play.



On rappelera tout de même que la merveilleuse invention qu'est le Remote Play de la quasi-totalité des jeux PlayStation 4 est également possible via d'autres appareils, ce qui inclue bien évidemment le PC et les ordinateurs Mac, mais également la PlayStation TV, les Smartphones Xperia et autres tablettes. Sans plus tarder, voici la vidéo en question.







Pour finir, Dragon Quest XI : In Search or Departed Time sortira très exactement le 29 juillet (soit demain) au Japon sur PlayStation 4 et 3DS, que ce soit en boîte ou en dématérialisé, mais également via plusieurs éditions collectors. Une version Switch est également dans les cartons, mais n'a toujours pas été montrée et n'as toujours pas de date de sortie.