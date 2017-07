L'émulateur est encore en phase alpha mais un petit tuto s'impose pour mes petits noobs1) On télécharge l'émulateur :2) On télécharge le firmware :3) On l'installe dans RPCS3 (File puis Install Firmware)4) Au niveau configuration :- GPU : mettre "Vulkan" et laissez la réso en 1280x720- I/O : mettre Xinput si vous avez une manette Xbox 360/One- System : mettre "French"Et voila, votre émulateur est fin prêt mais bon pour l'instant il vaut le coup pour le fun. je m'en sert pour voir jusqu’où va mon processeur i3 mais sinon rien ne vaut une PS3, enfin pour le moment vu a qu'elle vitesse avance cet émulateur