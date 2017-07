Pour la reprise de la saison, le Vélodrome a répondu présent, avec une belle affluence et une ambiance des belles soirées européennes. Du coup, l'équipe de Rudi Garcia a tenu sa promesse et a offert du jeu. Certes, il y a deux buts encaissés, deux buts évitables, ce qui est bien problématique en coupe d'Europe. Mais il y a surtout 4 buts inscrits et le sentiment que le potentiel offensif de cette équipe va nous faire vivre une belle année. Avec un sacré attaquant, un certain Valère Germain...Le club avait prévenu, il fallait prendre ses dispositions pour arriver à l'heure. Dès la deuxième minute, Valère Germain ouvre le score à la suite d'un une-deux délicieux avec Florian Thauvin. Un but "à la Germain". Ca ne semble pas fou, mais c'est simple, parfaitement pensé et ça finit souvent au fond. Dès lors, le test belge semble passé. Mais Ostende, qui cherche à jouer, commence à creuser du côté de Patrice Evra. Et à la 25e minute, ils ouvrent le score sur penalty, après une poussette évitable de Thauvin sur un coup franc joué dans la boîte. Heureusement, il ne faut pas cinq minutes à Sanson pour redonner l'avantage à l'OM. Sur une superbe ouverture de Payet, Germain se retrouve seul dans la surface. Il frappe en pivot, c'est contré, et le milieu relayeur est où il faut pour fusiller du gauche. De quoi regagner les vestiaires plutôt confiants.Sauf que la deuxième période ne reprend pas sous les mêmes auspices. Les visiteurs arrivent plusieurs fois à porter le danger sur les buts de Mandanda. Leur maladresse, et un valeureux sauvetage de Patrice Evra par exemple, les empêche d'égaliser. La délivrance arrive cependant à la 56e. Un centre dans la boîte de Maxime Lopez à ras de terre pour un Germain qui reprend de volée. C'est imparable et ça fait 3-1. L'OM libéré, déroule alors, avec de belles séquences offensives et un coup franc de Payet détourné par le portier adverse sur la ligne. Mais les Phocéens se font une nouvelle fois surprendre. Un but des 25 mètres qui lobe totalement Mandanda. Mais comme c'est la soirée de Germain, le buteur régale sur un caviar en profondeur de Payet avec une frappe croisée et un ballon qui prend son temps pour franchir la ligne de but. Pas de fausses blagues pour les dernières minutes, Sertic renforce l'entrejeu, laissant le nouveau chouchou du stade recevoir l'ovation qu'il mérite.