Le Sega Mega-Tech est un système de jeu d'arcade développé par Sega Europe, sorti en 1989 en Europe. Basé sur l'architecture de la console Mega Drive, c'est un système multi-jeux à cartouches interchangeables (comme la Neo-Geo MVS). La carte mère peut recevoir jusqu'à huit cartouches et le joueur peut choisir entre autant de jeu sur l'écran de menu. Celui-ci est proposé sur un petit moniteur 10 pouces dédié, placé au-dessus de l'écran principal. Le meuble standard, disposé à la verticale, présente une paire de joysticks accompagnés de trois boutons (pour les jeux proposant un mode deux joueurs). À l'instar de la PlayChoice-10 de Nintendo, les pièces insérées dans le monnayeur ne comptent pas pour un nombre de parties mais pour un temps de jeu (par tranche d'une minute). La partie se termine quand le temps de jeu est terminé (il est possible de le rallonger abondamment en cours de partie). Le système a eu une déclinaison en 1993, le Mega Play, qui répond au standard JAMMA. Les deux systèmes sont très proches mais les cartouches ne sont pas compatibles.

