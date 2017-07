Il faut sortir des chambres par la porte.Le ChromaGun sert à coloriser les murs et les "WorkerDroids" pour progresser à travers les chambres.Il y a 8 chapitres à conclure.

Editeur : Pixel Maniacs Développeur : Pixel Maniacs Genre : FPS / Portal-Like PC/PS4/XOne Date : 23 Aout 2017 (Europe) (jeu non traduit)

Like

Who likes this ?

posted the 07/27/2017 at 03:05 PM by nicolasgourry