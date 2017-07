animes

nous proposent de découvrir en simulcast la nouvelle série. L'anime sera réalisé par NAKANO Hideaki (Servamp) et produit par le studio Platinum Vision. L'anime sera diffusé à partir à partir de Juillet 2017.Histoire :Un jour, les Yokaïs qui vivaient en harmonie avec les humains depuis la défaite de Gyumao sont devenus violents et incontrôlables. Les dieux de la trinité ont envoyé le moine Genjyô Sanzô enquêter sur ce mystérieux mal. Pour l'aider dans sa quête, il doit être accompagné de San Goku, Chô Hakkaï et Sha Gojyo. Mais la quête sera bien plus longue et difficile que prévu...