Le Taito Type X est un système de jeux vidéo pour borne d'arcade compatible JAMMA destiné aux salles d'arcade, créé par la société japonaise Taito en 2004.



Le système d'arcade Taito Type X est construit selon l'architecture d'un ordinateur personnel. C'est un PC, dont on retrouve tous les éléments, qui va servir de base matérielle et faire fonctionner les jeux. L'intérêt est bien sûr de réduire à la fois les coûts de développement du système, de production du matériel et de profiter d'outils déjà existant pour développer les jeux pour en réduire le coût (notamment Microsoft Visual Studio .NET 2003 Professional en tant que plate-forme de développement). Le média choisit pour stocker les jeux est le disque dur. Le Taito Type X est très évolutif par sa conception et permet aux développeurs de faire progresser le système en fonction des jeux. Il connaitra donc plusieurs révisions. Du Taito Type X jusqu'à la version Satellite Terminal, chaque révision reprend la même base que la précédente, en intégrant des composants plus puissants.

La plupart des jeux ont était convertis sur consoles et PC au passage. C'est pas la découverte du siècle mais pour les fans de jeux d'arcade ça reste quand même le top d'avoir les versions d'origine. Ça montre bien qu'en dehors des protections mis en place, les jeux Taito Type X sont tout bêtement des jeux PC