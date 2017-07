Okami HD est 100% jouable sur PC désormais







On aura pas a attendre des versions Lindberg compatible PC (comme les jeux Taito Type X) pour jouer en fullspeed a After Burner Climax et Virtua Fighter 5 Final Shodown sur PC.



A titre d'info, ces deux jeux tourne a la moitié de leur vitesse sur ma config (i3 3240/gtx 750ti/8 go ddr3). Bizarrement, les présentations de combat sont en 60fps mais les combats tourne entre 30 et 40fps pour VF5.









Kingdom Hearts 1.5 avec hack 60fps sous Vulkan