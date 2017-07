Sortis en 2000, le Naomi 2 a eu une durée de vie très courte et un catalogue assez mince (mais non dépourvu d’intérêt) comparer a sa grande sœur. Voici une liste des jeux portés sur consoles de salon.Killer app du Naomi 2, Virtua Fighter 4 a fait grand bruit lors de l'annonce de son portage sur PS2. Ce fut un véritable tour de force (AM2 quoi) avec des graphismes sublime malgré un aliasing assez tenace.Virtua Fighter 4 Evolution est une grosses maj du jeu avec 2 persos supplémentaire, un mode quest et des graphismes dépourvu d'aliasing cette fois. Sans doute le meilleur jeu de combat 3D disponible sur PS2 (désolé les fans de TekkenAutre killer app du Naomi 2, Beach Spikers est l'un des jeux de sports les plus réussis qu'est conçu Sega avec la série des Virtua Tennis. Une des perles de la Gamecube.Initial D Special Stage (PS2) par les créateurs de Sega Rally (bonne surprise pour ma part)Virtua Striker 3 (Gamecube)King of Route 66 (PS2), suite de 18 Wheeler sortis sur Naomi: un excellent jeu Naomi 2 inédit sur consoles, Wild Riders