, créateur deset de, est de retour pour la création de sa troisième série d'animation et cette fois-ci pourLa série s'appelle(Désenchantement), et sera une série d'heroic fantasy où le spectateurs sera emporté dans le royaume médiéval de Dreamland, où il suivra les aventures du jeune prince Bean, de son compagnon elfe Elfo, et de leur démon personnel Luci. Sur leur route, ce trio excentrique rencontrera ogres, harpies, nains, trolls, morses et des d'humains idiots.La liberté de création de Netflix va lui permettre pour la première de faire une série pour adulte, qui traitera. Le studio d'animation est celui à qui l'ont doit Futurama, et un grand nombre des talents vocaux ont déjà travaillé sur Futurama et Les Simpsons.Abbi Jacobson (“Bean”), Nat Faxon (“Elfo”) Eric Andre (“Luci”), seront les 3 héros, et seront appuyé par les performances de John DiMaggio, Billy West, Maurice LaMarche, Tress MacNeille, David Herman, Matt Berry, Jeny Batten, Rich Fulcher, Noel Fielding, et Lucy Montgomery.