La sortie s'approchant à grand pas, Sony dévoile aujourd’hui une nouvelle vidéo du prochainà l'occasion d'une tournée de presse. Cette présentation s'attarde sur une séquence dans la région des Ghâts de l'Ouest de l'Inde.A la place des indices intrusifs à l'écran pour aider les joueurs à naviguer dans les grands environnements, Naughty Dog a choisi d'inclure une carte (numérique) à la Far Cry 2 que vous pouvez utiliser à l'aide du pavé tactile de la DS4. La carte donne une idée approximative de la direction dans laquelle vous vous dirigez, et Chloe notera les points d'intérêt pour découvrir de nouveaux trésors.The Lost Legacy présente de nouveaux jetons Hoysala , des trésors légèrement plus difficiles à obtenir qui nécessitent généralement des puzzle ou plate-forme plus intriquées. Si vous arrivez à tous les trouvez, vous recevrez une récompense.Vous pourra également déverrouiller différentes caisses d'approvisionnement dispersées tout au long du jeu. vous pourriez trouver un lance-grenades, un pistolet silencieux ou autre équipement.La relation entre Chloe et Nadine évoluera tout au long de l'aventure, et cela se traduira par des réactions plus spontanées et organiques de Nadine dans les phases de gameplay.Même si l'aventure se passe intégralement en Inde, les zones explorées devraient assez variées. En plus des Ghats occidentaux, on passera en effet par une ville paisible, une autre en état de guerre, des ruines, ou encore d'anciennes capitales.Pour rappel, le titre est attendu le