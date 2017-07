Après des victoires face à Bourg-en-Bresse, le Celtic Glasgow et l'Ajax Amsterdam, l'Olympique Lyonnais a concédé ce lundi la première défaite de sa préparation estivale, face à l'Inter Milan. Sur la pelouse désastreuse de l'Olympic Sports Center de Nanjing, en Chine, les hommes de Bruno Genesio n'ont jamais vraiment semblé être en mesure d'inquiéter les Nerazzurri.



Après deux belles interventions de Mathieu Gorgelin, face à Jovetic (52e) et Gabriel Barbosa (57e), les italiens ont fait la différence à un quart d'heure de la fin : facilement défait du marquage de Diakhaby, Joao Mario a trouvé Jovetic seul en pleine surface et son centre en retrait s'est transformé en passe décisive pour l'international monténégrin.



Un coup d'arrêt pour l'OL, qui a d'autres mauvaises nouvelles à déplorer : les blessures successives de ses deux latéraux gauches, Fernando Marçal et Ferland Mendy. À noter, en revanche, la première apparition sous le maillot des Gones de Mariano Diaz, sorti à la mi-temps. Il pourrait jouer contre Montpellier, dimanche, pour le dernier match de préparation avant la reprise.



La compo de l'OL : Lopes (puis Gorgelin) - Rafael (puis Tete), Marcelo (puis Nkoulou), Morel, Marçal (puis Mendy, puis Diakhaby) - Tousart (puis Ferri), Darder (puis Grenier) - Traore (puis Maolida), Fekir (puis Aouar), Memphis (puis Mammana) - Mariano (puis Gouiri).

Quelques jours auparavant, Maciej Rybus quitta l'Olympique Lyonnais pour le Lokomotiv Moscou. Arrivé l'été dernier dans le Rhône, le Polonais (27 ans) n'a jamais su s'imposer face à la concurrence de Jérémy Morel. Le latéral a paraphé un contrat de 3 ans avec le Lokomotiv Moscou, qui a déboursé 1,75 M€, un montant officiellement dévoilé par le club rhodanien.



Avec le repositionnement de Morel dans l'axe, l'OL n'a plus que deux latéraux gauche : Marçal et Ferland Mendy, tous deux arrivés cet été.