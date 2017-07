L'émulation, vous le savez, c'est ma grande passionArbi EmulationBon revenons aux choses sérieuse. L'émulation de la Dreamcast est assez complexe car il existe pas moins de 4 émulateurs dédié :- NullDC- Demul- Reicast- RedreamConçu par drk||Raziel et ZeZu en 2007, NullDC est un émulateur Dreamcast qui n'est plus mis a jour depuis 2010 (1.0.4 r50). Il est surtout connu pour être le premier véritable émulateur de la console avec une grande liste de compatibilité et une émulation de qualité.Malgré 7 ans sans maj, NullDC est un très émulateur qui consomme peu de ressources et fait fonctionner la grande majorité des jeux (sauf les jeux Windows CE et quelques autres). A part quelques bug graphiques sur certains jeux (les jeux SNK, SFA3, Virtua Tennis, Mars Matrix), je le conseille pour ceux qui ont une configuration modeste. il est uniquement disponible sous Windows.Demul est un émulateur qui émule la Dreamcast mais aussi les systèmes arcade :- Sega Naomi 1/2- Sammy Atomiswave- Sega Hikaru- Sega System SP- Cave SH3- Segal Model 3 (abandonné depuis)Bref, c'est un émulateur vraiment polyvalent et surtout qui est encore en activité. Il consomme un peu plus de ressources que NullDC mais émule plus de systèmes, permet le downsampling, une meilleure compatibilité, corrige pas mal de bug graphiques et il est compatible Windows CE.Les seuls inconvénient c'est le plugin son qui merdouille pas mal contrairement a NullDC et il est uniquement disponible sur Windows.Pour l'émulation arcade, télécharger la v0.582 (compatible avec le romset de chez gametronik) et pour la Dreamcast la dernière version alpha en date.Reicast est la continuation de NullDC dont il en reprend le code source. Auparavant exclusif sur Android, il est désormais disponible sur Windows et Linux grâce au projet Retroarch.C'est un émulateur polyvalent (car disponible sur plusieurs systèmes) mais sa liste de compatibilité est moindre comparer a NullDC et Demul. Neammoins je le conseille pour ceux qui jouent sur supports Android et Linux, beaucoup moins sous Windows.Tout nouveau dans le monde de l'émulation, Redream est encore en cours de développement et pas mal de bugs sont a déplorer. A suivre de prés donc.