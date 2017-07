HS : en 2001, Sony organisa une conférence de presse pour présenter les prochains jeux PS2 et ont eu la maladresse de mettre en confrontation Virtua Fighter 4 contre Tekken 4 (tout deux sortant sur PS2), ce qui mis mal a l'aise Namco qui savait son jeu inférieur graphiquement au mastodonte de Sega (vu dans un magazine Console +)

Si la Dreamcast fut un échec dans le secteur des consoles de salon, son hardware aura connu un immense succès dans les salles obscure.Annoncé lors de l'AM Show 98, le Naomi sortira avec le jeu "The House Of The Dead 2" le 20 novembre 1998.Partageant le même hardware que la Dreamcast, le Naomi fera un tabac dans les salles obscure entre 1998 et 2001 avec des hits magistraux couvrant tout les genres de jeux (shoot, vs fighting, sport, musique etc).L'année 2001 est celle de tout les bouleversements. La société est au plus mal sur le plan des finances à cause de la Dreamcast qui s’effondre et l’annonce de la fin de la production en mars 2001. Mais dans les salles d’arcade Sega est le roi et son système Naomi est numéro 1, et c’est ce qui sauvera Sega.Grâce à l’énorme parc de Naomi installé dans tout le Japon et dans le monde entier, et avec les prix ayant beaucoup chutés (la Naomi étant maintenant un système très bon marché pour les exploitants et assez vite rentabilisable) beaucoup de studios vont continuer à développer sur Naomi: Alfa System (Shikihami no Shiro II), Succes (Psyvariar 2), G.rev (Border Down, Senko no Ronde..), Ecole (Melty Blood Act Cadenza), etc.. De 2002 à 2006, une moyenne de cinq à dix jeux sortent par an sur Naomi 1 au format GD-Rom alors que le système Naomi 2 n’aura jamais été adopté par les éditeurs tiers. Rajoutons que les suites de Guilty Gear X sortiront majoritairement sur Naomi au lieu du Sammy Atomiswave.La Naomi aura connu un succès titanesque. Tout d’abord supportée par les grands studios de développement pour ses capacités techniques hors du commun, elle est ensuite devenue à partir de 2002 le chouchou des petits studios indépendants grâce à sa grande facilité de programmation et à son faible coût. Plus de 160 jeux utilisant le hardware Naomi sont sortit, ce qui représente un nombre considérable pour un système d’arcade (le record mondial du nombre de jeux sur un hardware arcade).. Le système Sega Naomi est avec le système Neo.Geo MVS et le Capcom CPS-2 un des systèmes d’arcade majeur de ces quinze dernières années.Sortis en 2000 et retro-compatible avec sa grande sœur, elle fera vraiment ses premiers pas en 2001 avec la killer ap Virtua Fighter 4 qui fera un véritable tabac dans les salles obscure.Le système offre des performances graphiques améliorées, bénéficiant de l'augmentation de la capacité graphique du matériel originel du Naomi. Il est maintenant animé par deux puces PowerVR CLX2, une puce VideoLogic Elan, la quantité de mémoire graphique a été doublée passant de 16 Mo à 32 Mo (soit quatre fois plus que la Dreamcast), permettant l'affichage de plus de détails graphiques.Néanmoins le système n'égalera jamais le succès de sa grande sœur et sera seulement soutenu par Sega, le dernier gros jeu sortira en 2004. On retiendra Virtua Fighter 4 et ses révisions, Beach Spikers, King of Route 66 et Wild RidersL'Atomiswave, tout comme le système Naomi, a une architecture basée sur la console Dreamcast, modifiée avec plus de mémoire vive et de mémoire vidéo, ainsi qu'un port cartouche et un connecteur JAMMA. Le reste des composants sont exactement les mêmes. Toutefois, la Dreamcast et l'Atomiswave ne sont pas compatibles.Dès son lancement, l'Atomiswave bénéficie du soutien de la société SNK Playmore qui décide d'abandonner le développement en arcade sur Neo-Geo MVS au profit de ce système pour ses futurs jeux. Les autres développeurs supportant le système sont Dimps, IGS et Arc System Works, mais la majorité des titres Atomiswave sont développés par Sammy.Malgré son prix bon marché et sa proximité technologique avec la Dreamcast, seulement 24 jeux seront disponible sur ce système dont pas mal seront portés sur Playstation 2. On retiendra Hokuto no Ken, Metal Slug 6, Neo Geo Battle Coliseum, KOF XI/Neowave ainsi que Samurai Showodwn VI