Une nouvelle distribution de Mega Gemmes a lieu actuellement. Quatre gemmes nous sont offertes. Il s'agit de la Blizzarite, la Tyranocivite, la Galekingite et de l'Élecsprintite.Comme toujours, celle ci se fait via internet en allant dans le menu principal du jeu puis en sélectionnant l'onglet. Sélectionnez ensuiteet entrez :. A vous les 4 gemmes.Bon jeu à tous.

posted the 07/22/2017 at 05:41 PM by sonilka