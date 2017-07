Après un premier passage sur Xbox 360, puis sur PlayStation 3 et PS Vita ou il fut passé plutôt inaperçu, le très moyen Sine Mora a été récemment annoncé dans une version EX sur PlayStation 4, Xbox One, Switch et Steam. Profitant d'une actualité vidéoludique plutôt calme, l'éditeur du jeu THQ Nordic revient à la charge et annonce que Sine Mora EX sortira très exactement le 8 août sur PlayStation 4, Xbox One et Steam, suivi de la version Switch plus tard cet été.



Sachez également que le jeu sera d'ailleurs disponible aussi bien en version physique qu'en version numérique sur PlayStation 4, Xbox One et Switch. La version Steam sortira comme il est de coutume uniquement en version numérique.



Voici pour finir un aperçu des spécificités du jeu via THQ Nordic :

Résumé :



Sine Mora EX est un Shoot'em Up à scrolling horizontal qui offre aux joueurs un défi unique, où le temps est le facteur ultime concernant la réussite de votre mission. Mélangez la sensibilité des Shoot'em Up classiques avec une présentation contemporaine. Sine Mora EX est un Shoot'em Up magnifique offrant un mode histoire se racontant tel un conte et qui tient la route, ainsi qu'un mode arcade qui offre un jeu profond et satisfaisant permettant de contenter les fans du genre. Le mode histoire peut d'ailleurs se jouer intégralement en co-op, mais uniquement en local.



Caractéristiques principales :



* L'aspect du ratio en 16:9 (au lieu du 16:10 qui est en option).



* Présence de voix anglaises (le doublage hongrois est toujours présent dans les options).



* Possibilité de faire le mode histoire en co-op, mais uniquement en local.



* Trois nouveaux modes par rapport au jeu de base, Race, Tanks et Dodgeball.



* De nouveaux niveaux de défis.



* Le rendu visuel est amélioré.



* Présence de 4K native et du sacro-saint 60fps, mais uniquement sur PlayStation 4 Pro et Steam.