Le royaume d'Altago se reconstruit autour d'une nouvelle ère de paix après des années de guerre contre les armées impitoyables de Romn. Le duo d'aventure classique, Adol et Dogi, arrive dans le port de la ville d'Altago et se retrouve rapidement dans une bagarre avec les Chevaliers du Dragon, le corps de police militaire du royaume, en essayant de sauver une fille locale du harcèlement de l'un de leurs commandants. En cas d'interruption et d'humiliation subséquente, le commandant arrête Adol et Dogi en les accusant d'espionnage.



Le roi d'Altago, cependant, ayant su de l'arrivée du duo en attente d'un ancien ami de confiance, libère rapidement la paire de la prison et les convoque dans ses chambres. Il raconte les hommes à propos d'un ancien sanctuaire qui a été découvert après un récent tremblement de terre, et demande leur aide pour enquêter sur cette nouvelle trouvaille mystérieuse.

XSEED Games a publié les premiers détails, la bande-annonce et les captures d'écran pour la version PC de Ys Seven, prévue cet été sur Steam, GOG et The Humble Bundle Store. Sorti à l'origine sur PSP, la version PC de Ys ​​Seven comprendra des graphismes haute définition complets fonctionnant à 60 images par seconde, la compatibilité du contrôleur plug-and-play et les succès/trophées sur les plates-formes applicables telles que Steamworks et GOG Galaxy.