Voici une liste des jeux avec mode 240p sur PS2. Une borne d'arcade avec une PS2 et son énorme catalogue de jeux d'arcade, ce serait le piedArt of Fighting Anthology - (US, EU)City Crisis - (US, JP, EU)Disgaea: Hour of Darkness - (US, EU)Disney's Stitch - Experiment 626 - (US, EU)DoDonPachi Dai-Ou-Jou (in TATE mode only)Espgaluda (in TATE mode only)Fatal Fury: Battle Archives Volume 1 - (US, EU)Fatal Fury: Battle Archives Volume 2 - (US)Gradius III and IV (Gradius III only)- (US, JP, EU)Gunbird 1 & 2Gunbird Premium PackageGunbird Special EditionGunvari Collection + Time CrisisHerdy Gerdy - (US, JP, EU)ICO - (US, JP, EU)La PucelleLa Pucelle Tactics - (US, EU)Lilo and Stitch: Stitch no DaiboukenMakai Kingdom: Chronicles of the Sacred Stone - (US, EU)Makai Senki DisgaeaMega Man X CollectionNeoGeo Online Vol. 4: Ryuuko no Ken: Ten-Chi-JinNeoGeo Online Vol. 5: Garou Densetsu Battle Archives 1NeoGeo Online Vol. 6: Garou Densetsu Battle Archives 2NeoGeo Online Vol. 8: Fu'un Super ComboNeoGeo Online Vol. 9: World Heroes GorgeousOretachi Gēsen Zoku Vol. 8 Yie Ar Kung FuOretachi Gēsen Zoku Vol. 9 Super VollyballOretachi Gēsen Zoku Vol. 10 Terra CrestaOretachi Gēsen Zoku Vol. 12 Nekketsu Kōha Kunio-kunOretachi Gēsen Zoku Vol. 13 Nekketsu Kōkō Dodgeball BuOretachi Gēsen Zoku Vol. 14 Rabio LepusOretachi Gēsen Zoku Vol. 15 Akumajō DraculaOretachi Gēsen Zoku Vol. 16 ContraOretachi Gēsen Zoku Vol. 17 PooyanOretachi Gēsen Zoku Vol. 18 Thunder CrossOretachi Gēsen Zoku Vol. 19 Trio The Punch - Never Forget Me...Phantom Brave - (US, JP, EU)Phantom KingdomSamurai Shodown VSamurai Spirits ZeroSega AGES 2500 Series Vol. 20 Space Harrier II CollectionSega AGES 2500 Series Vol. 21 SDI & QuartetSega AGES 2500 Series Vol. 25 Gunstar Treasure BoxSega AGES 2500 Series Vol. 28: Tetris CollectionSega AGES 2500 Series Vol. 29 Monster World CollectionSega AGES 2500 Series Vol. 30 Galaxy Force IISega AGES 2500 Series Vol. 32 Phantasy Star Complete CollectionSega AGES 2500 Series Vol. 33 Fantasy Zone Complete CollectionShadow of DestinyShadow of Memories - (JP, EU)Sky Gunner (Uniform Processing Mode) - (US, JP)Tekken 1 (via Tekken 5) - (US, JP, EU)Tekken 2 (via Tekken 5) - (US, JP, EU)The King of Fighters 2000 - (US, JP, EU)The Shooting - Double Shienryu (in TATE mode only)World Heroes Anthology - (US, EU)