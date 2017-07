Bonjour à tous !Commeet, Fairy Tail se termine lui aussi...Après 10 ans de parutions (2006-2017) l'histoire de Natsu et sa bande se clôture aujourd'hui avec ce 545eme chapitres !Un manga que j'ai suivi durant des années, y'a eu des haut et des bas je trouve.Certains arc étaient vraiment cool à suivre (Tenro, Déliora, Tartaros) et d'autres arc que j'ai personnellement trouvé très mauvais (Arbaless, Edolas, Eclipse)...Alors.Pour ceux qui ne savent pas encore, sachez que Hiro Mashima a annoncé sur son Twitter le retour de l'anime !Celui ci adaptera l'arc Avatar et Arbaless et est censé arriver pour 2018 !_________________________