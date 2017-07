On parle beaucoup des jeux NES et SNES en terme de prix mais si il y en a une qui peut se targuer de rivaliser avec ces consoles, c'est bien la Saturn.



Pour ceux qui comprennent rien a l'anglais, il y a plusieurs explications possible :



- Avec 9,5 millions de consoles (contre 104 millions de Playstation), la Saturn a était un échec commercial mais l'exemple de la N64 montre qu'avec un faible parc et des jeux de qualités, ont peut produire quelques millions seller. Or, dans le cas de la Saturn, ils ne sont que 3 a avoir franchis ce cap symbolique (VF, VF2, Sega Rally). Ce qui fait que pour le reste du catalogue, les tirages ont était très faible voir carrément confidentiels.



- Avec ses nombreux hits provenant de l'arcade et son image de console underground, la Saturn s'est taillé une sacré réputation auprès des collectionneurs et vers un public qui ne la jamais connu lors de sa sortie. Du coup, lorsque la demande est plus forte que l'offre, des jeux comme Hyper Duel ou Radiant Silvergun peuvent voir leur prix littéralement exploser sur le net.



- Rajoutons que c'est une console trés exotique qui ne dévoile vraiment son potentiels que lorsqu'on se dirige vers le catalogue japonais, qu'elle était extrêmement difficile a émuler jusqu'à récemment et que la plupart des jeux sont 100% exclusif a la console. Rare sont les jeux Saturn a avoir eu la joie de connaitre un remaster ou d’être juste disponible dans la plupart des store tel que le PSN, XBLA et Steam..