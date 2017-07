Jeux Vidéo

Le magazine hebdomadaire Weekly Shonen Jump révèle de nouvelles informations sur le jeu Dragon Ball FighterZ. Les informations du scan confirment que Piccolo pourra utiliser son attaque Makūhōidan (Hellzone Grenade) et que son attaque Gekiretsu Kōdan (Light Grenade) est une attaque à mi-distance.Le Kienzan de Krillin est non seulement chargeable comme nous l’avons découvert mardi grâce au magazine V-Jump, mais il peut également lancer plusieurs disques lorsque vous appuyez plusieurs fois sur les boutons. Il peut également guérir son équipe (et lui-même) en utilisant des Senzu.Le bas du scan révèle un nouveau mode appelé « "Chaîne Replay". Ce mode vous permettra de voir les replay de vos match, il sera également possible d’ajouter des « Emotion Stamps » qui semblent être des images de réaction (emotes) et qui peuvent être ajoutées aux replay par les joueurs (comme on le voit dans l’image ci-dessous, avec les 10 emotes de Cell)Le mode online du jeu proposera un mode "chibi", où l'on combattra avec la version "chibi" des personnages.