merci au membre de Neo-Arcadia au passageSinon pour le nombre de jeux, ça se passe de commentaire18 WheelerBattle Gear 2 (Tokyo Road Race)Battle Gear 3Crazy TaxiFerarri F355 ChallengeInitial D Special StageKing of Route 66Outrun 2006: coast to coastSega Ages Vol.08: Virtua RacingSega Ages Vol.13: OutrunSega Rally 2006 (+ Sega Rally 95 en bonus)Wangan MidnightArcana HeartArcana Heart 2Art of Fighting AnthologyBloody Roar 3 et 4Capcom Fighting JamCapcom Vs SNK 2Darkstalkers: Vampire CollectionDead or Alive 2: HardcoreFate unlimited codeFû-un SUPER COMBOGarou Densetsu Battle Archives 1Garou Densetsu Battle Archives 2Garou: mark of the WolvesGuilty Gear XGuilty Gear X2Guilty Gear X2 ReloadGuilty Gear IsukaGuilty Gear XX SlashGuilty Gear XX Accent CoreGuitly Gear XX Accent Core PlusHokuto no KenHyper Street Fighter II AnniversaryKing of Fighters Maximum ImpactKing of Fighters Maximum Impact Regulation AKing of Fighters '94 Re-BoutKing of Fighters 98 Ultimate MatchKing of Fighters 2000King of Fighters 2001King of Fighters 2002King of Fighters 2002 Unlimited MatchKing of Fighters 2002 Unlimited Match Tougeki VersionKing of Fighters 2003King of Fighters NeowaveKing of Fighters XIKing of Fighters NestsKing of Fighters OrochiKunnikuman Muscle Grand PrixKunnikuman Muscle Grand Prix 2Last Blade 1 & 2Marvel Vs Capcom 2Melty Blood: Act CadenzaMelty Blood : Actress AgainNeoGeo Battle ColiseumPower Instinct/Gouketsuji: Bonnou no KaihouPride GP 2003Samurai Spirits Tenkaichi KenkakudenSamurai Spirits ZeroSega Ages Vol.16: Virtua Fighter 2Sega Ages Vol.19: Fighting VipersSega Ages: Last BronxSengoku Basara XSNK Vs Capcom SVC ChaosSoul Calibur IISpectral Vs GenerationStreet Fighter III Third StrikeStreet Fighter Zero - Fighters GenerationSuper Dragon Ball ZSunsoft Collection (Waku² 7, Galaxy Fight)Tekken Tag TournamentTekken 4Tekken 5The Rumble FishVirtua Fighter 4Virtua Fighter 4 EvolutionWorld Heroes GorgeousCastle of shikigami (mobile light force 2)Castle Shikigami 2Chaos Field New Order (décembre)Dragon BlazeGigaWing GenerationsGunbird 1 & 2Dodonpachi DaioujouESP GaludaFantasy ZoneGradius III & IVHomuraIbaraMetal Slug 3Metal Slug 4Metal Slug 5Metal Slug Complete (1,2,3,4,5,6,X)Mushihime SamaOretachi Geasen Zoku Sono 5: MOON CRESTAOretachi Geasen Zoku : RAVIO LAPUSUOretachi Geasen Zoku Sono 1: SCRAMBLEOretachi Geasen Zoku Sono 6: SONIC WINGSOretachi Geasen Zoku Sono 4: TIME PILOTOretachi Geasen Zoku Sono 10: TERRA CRESTAPsyvariar Complete EditionPsyvariar 2 Ultimate FinalRadilgy PreciousRaiden IIISengoku Ace & Sengoku BladeSol Divide & Dragon BlazeShienryu The Double (Steel Dragon Ex)Space Invaders AnniversaryStrikers 1945 1 & 2Trigger Heart ExelicaTrizealTwinklestar Sprites: la petite PrincesseXII StagBeatmania IIDX 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15Dancing Stage Fever, Fusion, MegamixDDR (ver. US) Max, Max2, Extreme, Extreme 2DDR (ver. JAP) Max, Max2, Extreme, Festival, Party CollectionDrumMania, DM 2 et GF 3, DM 3 et GF 4In the GrooveParaParaParadisePop'n Music 7, 8, 9, 10, 11, Best Hits, 12, 13, 14Pump'it upTaiko no Tatsujin 2, 3, 4, 5Taiko Drum MasterNinja AssaultSilent ScopeSilent Scope 2Silent Scope 3Time Crisis 2Time Crisis 3Time Crisis: Crisis ZoneVampire NightVirtua Cop : Elite EditionCome on BabyMobile Suit Gundam AEUG Vs TitansMobile Suit Gundam : Federation Vs. ZeonMobile Suit Gundam Vs. Z GundamMobile Suit Gundam: Seed Vs Z.A.F.TRampage Total DestructionSuper Monkey Ball DxVirtua Tennis 2 (Sega Sport Tennis)ADK Spirits (Ninja Combat, Ninja Commando, Ninja Master's, Agressors of Dark Kombat, Twinklestar)Atari AnthologyDecathlete CollectionCapcom Classics CollectionGunstar Heroes Treasure BoxMegaman Anniversary Collection (2 jeux arcade inside)Midway Arcade TreasureMidway Arcade Treasure 2Midway Arcade Treasure 3Namco MuseumNamco Museum 50th AnniversarySamurai Spirits: Rokuban ShoubuSega Classics CollectionSega Memorial (décembre)Space Invader AnniversaryTaito LegendsTaito Legends Vol.2Taito Memories Vol.1 (jap)Taito Memories Vol.2 (jap)Tecmo Arcade ClassicsTecmo Hit ParadeThe ArcadeSega Ages Vol.02: Monaco GPSega Ages Vol.03: Fantasy ZoneSega Ages Vol.04: Space HarrierSega Ages Vol.05: Golden AxeSega Ages Vol.06: Bonanza BrothersSega Ages Vol.07: ColumnsSega Ages Vol.09: Gain GroundSega Ages Vol.10: After Burner IISega Ages Vol.12: Puyo Puyo TsuuSega Ages Vol.14: Alien SyndromeSega Ages Vol.15: DecathleteSega AGES 2500 Series Vol. 20 Space Harrier IISega AGES 2500 Series Vol. 21 SDI & Quartett