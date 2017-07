Ce qui est cool quand ta un enfant qui vient de naitre, c'est que ta tout un champs de possibilités qui s'ouvre a toiBon je redevient sérieux. Entre deux histoires a raconter au bébé, je me suis dit "Tient, je suis marié, j'ai quasi pas le temps de jouer et j'aime les jeux courts et intense" (je parle des jeux vidéo bien surDu coup je me suis lancer dans la création d'un pack Launchbox 100% dédié a l'arcade. L'objectif est d'avoir en un seul pack l'ensemble des jeux d'arcade existant ainsi que les portages consoles.Pour l'instant j'ai pas mal avancer dans la partie Arcade avec les systèmes :- CPS 1/2/3- Neo Geo AES/MVSFinalisé à 100%, aucun soucis de compatibilité (merci FBAlpha), il manque plus que les jeux Mame qui vont représenter le plus gros du boulot avec ces foutus romset qui me font cauchemardé.Pour la partie consoles de jeux j'ai déjà finalisé les systèmes suivant :- Playstation 1/2 (bientôt PSP)- Nintendo Gamecube- Sega Saturn- DreamcastPour les consoles je part sur la base suivante :- Portage de jeux d'arcade- Compilation (Namco Museum, Midway/Atari Anthology, Capcom Generation etc)- Exclusivités console de jeux issue de série née en salles d'arcade (Gradius V, R-Type Final par exemple)- Des jeux exclusif console mais avec un ADN arcade (j'hésite encore)- Des remakes (comme les Sega Ages 2500)- Playlist de systèmes non émulé comme le System 246je veux votre avis sur la partie consoles, je devrait me limité aux portages ou élargir aux jeux non sortis en arcade ?