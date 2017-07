Fraîchement annoncées par, les versionsetderestaient pour le moins discrètes dans l'actualité et bon nombre de joueurs étaient curieux de voir ce que pourrait offrir ce nouveau remaster.Et bien nous pouvons aujourd'hui en découvrir un petit aperçu puisquenous propose de découvrir un premier trailer présentant les possibilités offertes par le jeu et son contenu qui reprendra l'intégralité du jeu de base, ainsi que l'extension Dark Arisen.Cependant, l'éditeur japonais n'a pas encore communiqué sur les détails techniques de cette remasterisation, aussi bien pour les consoles standards que pour laet la futurearrivera suretdèschez nos amis japonais, et une disponibilité pour le courant de l'automne est annoncée pour l'Occident.

posted the 07/20/2017 at 01:32 AM by liquidus00