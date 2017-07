2014Écrit et réalisé par Spike Jonze(Dans la peau de John Malkovich)Los Angeles, dans un futur proche. Theodore Twombly, un homme sensible au caractère complexe, est inconsolable suite à une rupture difficile. Il fait alors l'acquisition d'un programme informatique ultramoderne, capable de s'adapter à la personnalité de chaque utilisateur. En lançant le système, il fait la connaissance de 'Samantha', une voix féminine intelligente, intuitive et étonnamment drôle. Les besoins et les désirs de Samantha grandissent et évoluent, tout comme ceux de Theodore, et peu à peu, ils tombent amoureux…Un film tout en finesse et douceur avec des questions existentielle sur le cheminement du bonheur de se faire entendre et comprendre en trouvant la voix qui nous fera comprendre qui nous sommes et ce que nous voulons dans l'idée d'une rencontre.