Même si la Dreamcast fut sans conteste la reine de l'arcade pendant la génération 128 bits, la Playstation 2 n'était pas en reste. On peut même dire qu'elle réussis l'exploit de la surpasser en nombre et en qualité.On a tout d'abord eu droit au seul portage Naomi 2 sur PS2 et pas des moindres avec Virtua Fighter 4 et sa suite Evolution qui sont les meilleurs jeux de combat 3D de la console.Quelques portages provenant du système Naomi sont a noter comme :- Crazy Taxi- Virtua Tennis 2- F355 Challenge- 18 Wheeler- Capcom vs SNK 2 EO- Marvel vs Capcom 2- Chaos Field- Dead or Alive 2- Guilty Gear X- Psyvariar 2- Radilgy- Shikigami no Shiro 2- Trizeal- Virtua Athlete 2kMoitié moins de portage que sur Dreamcast et surtout pas mal d'inferior (scintillement, flou) mais cela reste le meilleur moyen pour celui qui ne possède qu'une PS2 de jouer a ces excellents jeux.Système au succès mitigé mais qui n'a pas empêcher d'accueillir quelques bon jeux. Certains ont étaient portés comme :- Hokuto no Ken- Metal Slug 6- Samurai Shodown VI- The Rumble Fish- KOF Neo Wave- KOF XI- Neo Geo Battle Coliseum- Guilty Gear IsukaAussi étonnant que cela puisse paraitre, la PS2 a accueillis pas mal de portage provenant des systèmes Model 1/2 et STV (merci Sega) :- Virtua Fighter 2- Virtua Cop 1/2- Virtual On- Fighting Viper- Sega Rally- Decathlete- Winter Heat- Last Bronx- Dynamite Deka- Virtua Racing- Columns 97'Le Systéme 246 est à PS2 ce que la Naomi est a la Dreamcast, son pendant arcade. Qui dit même hardware dit conversions a la volée et on en a pas manqué :- Tekken 4/5- Soul Calibur 2/3- Time Crisis 3- Vampire Night- Super Dragon Ball Z- Sengoku Basara X- Smash Court Pro Tournament- Ridge Racer V- Gun Survivor 3- Fate/unlimited codes- Capcom Fighting Jam- Alpine Racer 3- Bloody Roar 3- Mobile Suit Gundam SeriesPas mal de compilations comme :- Metal Slug/Samurai Shodown/Street Fighter Alpha Anthology- Midway Arcade Treasure- Capcom Collection Vol. 1 & 2- Atari Anthology