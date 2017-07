Developpeur : Crescent Moon Games

Genre : FPS/No Man's Sky-like

Prévus sur PC/PS4/XOne/Switch

Date de sortie : 7 Septembre 2017

le jeu s'inspire de Metroid Prime, Ratchet and Clank et Turok.Vous incarnerez Myrah Kale et vous explorez la galaxie.Les combats se dérouleront sur terre et dans l'espace.Jeu jouable uniquement en solo