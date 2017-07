L'Olympique Lyonnais s'est facilement imposé face à l'Ajax Amsterdam, ce mardi en amical (2-0).



C'est une petite revanche que l'OL a pris ce mardi sur l'Ajax Amsterdam, son bourreau des demi-finales de la dernière Ligue Europa. Rarement inquiétés défensivement, les Gones ont déroulé leur football durant une grande partie de la rencontre. Un but contre son camp de Viergever leur a permis d'ouvrir le score très tôt dans le match (12e) et c'est Amine Gouiri, titulaire en attaque, qui a conclu un joli centre de l'entrant Willem Geubbels, à un quart d'heure du terme (77e).



À noter la première titularisation de la dernière recrue Marcelo, sorti à la mi-temps (remplacé par Mammana), ainsi que la très bonne forme affichée par Memphis Depay, auteur de plusieurs accélérations intéressantes. Au rayon des mauvaises nouvelles, la petite alerte à la cheville droite du latéral gauche Fernando Marçal, suppléé par Ferland Mendy.



Pas de quoi atténuer l'optimisme des Lyonnais, vainqueurs pour la troisième fois en autant de matchs sur cette pré-saison (après Bourg-en-Bresse et le Celtic Glasgow). Du côté de l'Ajax, il faudra vite se remobiliser avant d'affronter l'OGC Nice, la semaine prochaine, au 3e tour préliminaire de la Ligue des Champions.



La compo de départ de l'OL : Lopes - Tete, Marcelo, Diakhaby, Marçal - Darder, Tousart - Cornet, Fekir, Depay - Gouiri.

Plus tôt dans la journée, Christophe Jallet devenait Niçois après avoir résilié son contrat avec l'OL.



À tout juste une semaine de son 3e tour préliminaire aller de Ligue des Champions, le club de la Côte d'Azur vient de s'offrir un renfort d'expérience. Rompu aux joutes européennes (16 matchs de C1, 22 en Ligue Europa), le défenseur de 33 ans vient de s'engager sur la Côte d'Azur, sans que la durée du contrat ne soit communiquée.



Un recrutement d'autant plus intéressant qu'il n'a rien coûté au Gym, comme l'explique le communiqué publié sur le site officiel : « l'OGC Nice est heureux d'annoncer la signature de Christophe Jallet. Libéré de sa dernière année de contrat à Lyon, le latéral arrive au Gym, une semaine avant le 3e tour préliminaire de Ligue des Champions face à l’Ajax. »



En concurrence avec Arnaud Souquet (25 ans) dans le couloir droit, Jallet devra faire oublier Ricardo Pereira, reparti au FC Porto suite à son prêt de deux ans à Nice. Après Adrien Tameze, Jean-Victor Makengo et Pierre Lees-Melou, il s'agit de la quatrième recrue des Aiglons cet été.