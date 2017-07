Hop je remonte ce groupe pour pas qu'il disparaisse dans l'oubli ! À moins qu'il y ait eu une V3 !Pour les intéressés j'encre simplement au micron et colorise avec des copics CIAO, j'utilise du papier Layout, le must pour les feutres à alcool.Bon j'en ai dessinée une, puis une seconde, la 3eme on sent une lassitude et plus vraiment d'idée de pose badass bien bosozoku...Une premièreLa secondeLe trio !