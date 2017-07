Actu divers

De nombreuses rumeurs ont suggéré que parmi les nombreux chantiers actuellement en cours au sein de, nous aurions parmi eux de nouvelles saisons pouret... Il semblait qu'une annonce était entrain de se préparer en marge de lamais il n'en est rien finalement si on en croit les récentes déclarations du studio qui a choisi de sortir de son silence en accordant quelques mots àConcernant le cas deadmet que la fin de la première saison laisse un certain nombre de questions en suspens et qu'ils ont une idée assez claire de ce qu'il en est réellement. Cependant,afin que les joueurs puissent débattre et émettre leurs propres théories.. Si nous souhaitons avoir du nouveau concernant cet univers, il faudra plutôt regarder du coté de chezet, qui ont commencé le chantier depour rappel.Il n'est pas impossible que nous revoyons à l'avenir, maisselon les dires de