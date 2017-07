On préfère garder les vraies consoles tant que ça reste possible mais je pense que dans 10 ans on sera malheureusement obligés de venir à l’émulation sur des écrans LCD, oui. On devra se contenter de ça mais c’est déjà pas mal.L’émulation est la prochaine voie, ça permettra de jouer sur les jeux de l’époque avec quelques petites choses en moins, comme le toucher de la manette et la qualité de l’écran. C’est une évolution malheureuse mais contrainte.pour le toucher de la manette, il existe de multiples solution pour jouer avec les contrôleurs d'origine (d'époque ou générique) donc la dessus je suis pas d'accord. Pour la qualité de l'image, ce sera le cas uniquement lorsqu'il y aura plus d'écrans CRT en état de fonctionnement mais même sans ça il existe des solutions pour jouer sur CRT dans les conditions d'origine via l'émulation (avec soft15Khz ou Calamity Driver).