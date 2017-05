Événements/Divers

La boîte de ce Monopoly Dragon Ball Z comprend :



- 6 pions : L'épée du Trunks, une capsule, la Dragon Ball à 4 étoiles, le Dragon Radar, une armure Saiyan, une carapace de tortue



- Le plateau personnalisé comporte aux couleurs et personnages de la série Dragon Ball Z



- Les maisons sont rebaptisées en Kame Houses and les hotels en Salle de l'esprit et du temps



- Les cartes Chance et Caisse de Communauté sont renommées "Capsule Corp." et "Red Ribbon Army"



- Et les mythique billet de MONOPOLY® personnalisés Dragon Ball Z

Le site Toei Animation annonce que Winning Moves International aurait signé un accord pour une éventuelle commercialisation du jeu de société en Europe et au Moyen-Orient.