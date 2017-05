Actualité Pokémon

Bonjour à tous et toutes, l'actualité vidéoludique concernant la licence Pokémon étant moribonde ces temps ci, voici un petit tour des dernières news autour de la franchise. C'est parti.Pour fêter la sortie de la nouvelle extension du JCC (Gardiens Ascendants), une distribution de Lougaroc Nocturne, une des stars de la dite extension, est proposée actuellement. Celle ci a lieu dans tous les Micromania de France en ce moment même et durera jusqu'au 12 juin 2017. Voici les informations au sujet du Pokémon distribué :Ce Lougaroc est distribué avec son talent caché et possède plusieurs attaques qu'il ne peut apprendre que par reproduction (egg moves).Passons maintenant à la seconde distribution qui a lieu actuellement. Celle ci concerne de nouvelles mega gemmes. Et bonne nouvelle pour tous ceux allergiques aux distributions réservées au magasin, celle ci se fait via internet via le menu Cadeau Mystère en entrant le code suivant :Ainsi vous obtiendrez une Steelexite, une Roucarnagite, une Scarhinoïte ainsi qu'une Démolossite pour votre jeu.Cette année, la série animé fête son 20e anniversaire. Et comme chaque année, la Pokémon Company prépare un nouveau film pour sur sa licence. Celui ci mettra en scène Sacha, le Pokémon légendaire Ho-Oh ainsi que Marshadow, un Pokémon fabuleux sur lequel de plus amples informations seront dévoilées le mois prochain dans le Corocoro. En attendant voici le dernier visuel mise en ligne :Enfin terminons avec cette petite info parue le mois dernier dans le magazine License Global. Celui ci a listé les marques les plus rentables dans le monde. Ce classement nous intéresse tout particulièrement car on y retrouve la Pokémon Company, qui avec un total de 3.10 milliards de dollars de ventes engrangées sur l'année, se place au 19e rang.La marque gagne 10 places par rapport au classement de 2015 notamment grâce à la sortie cet été du jeu mobile Pokémon Go (plus de 650 millions de téléchargements) mais aussi avec l'arrivée de la 7eme génération de jeu Pokémon, Pokémon Soleil et Lune (15.5M de jeux écoulés). Le jeu de cartes (21.5 milliards de cartes expédiées l'an passé), mais aussi les nombreux autres goodies dérivés de la marque ont aussi permis un tel succès. Un succès qui devrait encore se poursuivre cette année et dans les années à venir avec l'arrivée imminente du 20e film, les nouvelles extensions du JCC et dans un avenir plus ou moins proche, l'arrivée de la licence sur la toute nouvelle console de Nintendo, la Switch.Voila, ce point news est désormais terminé. On se retrouvera plus tard dans l'année en espérant cette fois ci avoir plus d'infos sur la série videoludique. A bientôt.