Petit article pour rendre hommage au chanteur Chris Cornell, chanteur des groupes : Soundgarden, Audioslave et Temple of the Dog.



ce chanteur et sa voix a bercé ma jeunesse et notamment à travers les morceaux de l'excellent groupe Audioslave.

je ne pouvais donc pas faire un petit article sur ce groupe.



















Adieu monsieur ! votre voix sera éternelle !